Пловец Роман Жданов понесет знамя ПКР на закрытии Паралимпиады в Токио

Знаменосцем на закрытии Паралимпиады в Токио станет рекордсмен чемпионата мира, многократный чемпион Европы, мастер спорта России международного класса, пловец Роман Жданов.

Жданов на Паралимпиаде в Токио завоевал две золотые и две бронзовые медали. На закрытии масштабного спортивного события пловец понесет знамя Паралимпийского комитета России, сообщил ТАСС исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

Торжественная церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября. Начало праздника запланировано на 14:00 по московскому времени. Сборная России в данный момент занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады.