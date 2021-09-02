Министр труда РФ анонсировал изменения в законодательстве для удаленных сотрудников

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков не взялся оценивать идею создания нового города между Владивостоком и Артемом. Комментируя инициативу министра по делам Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Котяков в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что полностью доверяет в этом вопросе профильному министерству.

— Как оцениваете идею объединить два крупнейших города в Дальневосточном федеральном округе?

— Я не возьмусь комментировать работу своих коллег, у нас квалифицированная команда. Поэтому считаю: те решения, которые на сегодняшний день предлагают коллеги, по всей вероятности, имеют место быть.

— В период эпидемии коронавируса многие россияне были вынуждены перейти на удаленный режим работы. Как они должны выстраивать отношения с работодателями?

— Это все регулируется локальным документом между работником и работодателем. В том числе, такие детали, как режим работы, часы работы, а также условия обеспечения работника производственными средствами. Чаще всего, это компьютер, как мы все с вами понимаем. В принципе, эта сфера, в общем, глобальном смысле, регламентирована. А какие-то особенности оговариваются непосредственно сторонами договора.

— С 1 января 2021 года в России вступил в силу новый закон, закрепляющий в Трудовом кодексе такое понятие, как «удаленная работа». Будут ли приняты какие-то дополнительные изменения?

— Если вы откроете 10 статью Трудового кодекса, в целом, большинство подзаконных нормативных актов регламентируют работу «удаленщиков». До конца текущего года в этих нормативных актах появятся новые разделы и новые документы, регламентирующие именно этот вид трудовых отношений.