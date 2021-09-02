В Кремле высказались об американо-украинской «дружбе против России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Украина — США на высшем уровне, которые прошли в Вашингтоне 1 сентября.

Речь идет о встрече президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена. Песков во время беседы с журналистами обратил внимание, что российская тематика была высоко в повестке дня двух лидеров.

«К сожалению, в основном со знаком "минус"», — добавил пресс-секретарь.

Песков, в частности, указал на признаки американо-украинской «дружбы против России». По его словам, этот факт тоже может вызывать лишь сожаление.