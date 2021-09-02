Песков заявил, что Путину регулярно докладывают о ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин следит за развитием ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России) дали гарантии безопасности для российских дипломатов. Пока что они выполняются, добавил Песков.

«Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они чаще чем раз в день по такому горячему вопросу», — заявил он на полях Восточного экономического форума.

Россия и США постоянно обмениваются мнениями о том, как развивается ситуация в Афганистане, добавил Песков. При этом он подчеркнул, что встреча, посвященная событиям в этой стране, между президентом России и США пока что не планируется. Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин пока что не общался с руководством Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации