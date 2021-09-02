Песков: Вашингтон не побуждает Киев к выполнению Минских соглашений

Власти США не оказали влияния на Киев для выполнения Украиной минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в Москве не заметили проявления активности Вашингтона в адрес Киева в связи с Минскими соглашениями. Таким образом Песков прокомментировал переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшиеся в Белом доме.

«Мы не увидели и не услышали каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину Зеленскому, в плане выполнения Минских договоренностей», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что о выполнении договоренностей, достигнутых в Минске, во время визита Зеленского в США не было сказано «ни одного слова в сообщениях».