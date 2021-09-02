Песков высказал позицию Кремля по поводу поправившего Путина школьника

Критику директора школы в адрес ученика, который поправил президента России Владимира Путина, не поддержали в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью поступок школьника, и выразил уверенность, что талантливого и знающего ребенка не отчислят из учебного заведения. Мальчик поправил президента во время его рассказа о Северной войне.

«Президент всегда сам трепетно относится и часто поправляет кого-то. А мы знаем, что он обладает феноменальным знаниями по истории. Конечно, он с готовностью слушает корректировки будь то в исполнении ребенка или специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. И ребенок молодец», — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Владимир Путин назвал этот урок диалогом и высказывание школьника президент воспринял абсолютно нормально. Пресс-секретарь выразил надежду, что школьника не подвергнут критике.