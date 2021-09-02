Песков: талибы соблюдают гарантии безопасности дипломатов России в Афганистане

Талибы выполняют обещания об обеспечении безопасности российских дипломатов в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказала, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) выдвинули гарантии безопасности российских дипломатов. По словам Пескова, пока все условия соблюдаются.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин регулярно получает доклады о ситуации в Афганистане. Это происходит чаще, чем раз в день.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Соединенные Штаты не сумели добиться успеха в Афганистане. По его словам, попытки повлиять на обстановку в стране извне не могут привести к положительному результату.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации