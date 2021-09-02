«Самодостаточна»: Глава ЕАО не видит причин для присоединения к другому субъекту России

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн не видит необходимости в присоединении региона к какому-либо другому субъекту России. По его словам, этот вопрос должны решать жители области на референдуме.

«ЕАО пока самодостаточна как политический субъект, и решение будут принимать исключительно люди. В этом не будут принимать участие чиновники, потому что по закону все голосования будут проходить исключительно на референдумах — присоединяться или не присоединяться. Я, как глава субъекта, на сегодняшний день не вижу причин присоединяться», — сказал Гольдштейн «Политике Сегодня» на полях Восточного экономического форума.

Впрочем, руководство ЕАО готово обсуждать этот вопрос, если такая инициатива поступит от других административно-территориальных единиц, добавил губернатор.

«Если кто-то хочет присоединиться к нам — пожалуйста, милости просим, обсудим, на каких условиях они войдут в состав ЕАО», — подчеркнул Гольдштейн.

Главными приоритетами области на сегодняшний день собеседник «ПС» назвал горно-металлургическое направление и развитие сельского хозяйства. Однако достичь поставленных целей можно только при наличии трех звеньев — времени, денег и квалифицированных кадров.

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«Куда идти, зачем идти — понимаем, где взять денег даже — понимаем. Но чтобы реализовать проект, у тебя должны быть все составляющие — время, деньги и персонал. Вот с этим уже проблемы», — посетовал губернатор.

Гольдштейн пояснил, что в ближайшей перспективе важно «навести порядок на территории» и продолжать развиваться.

«Мы не обделены вниманием [федеральных властей — Прим. ред.], абсолютно. [Куратор в ДФО] Юрий Петрович Трутнев практически ежедневно занимается проблемами ЕАО, потенциалом. Когда долгое время территория не имела должного внимания и отношения, она как та девушка, которая просыпается, у нее волосы взъерошены, глазки еще не накрашены», — заметил собеседник издания.

При этом ЕАО является «единственным» субъектом на территории Дальнего Востока, которая способна ввезти 700 тыс. гектар всего оборота пахотных земель, констатировал Гольдштейн. Это, по его словам, свидетельствует об «огромнейшем экспортном потенциале».

eao.ru / Официальный опртал органов госвласти Еврейской автономной области

«Полтора миллиарда потребителей стараются от химии перейти на потребление хорошего высококачественного продукта. Мы готовы им это предоставить — это развитие и транспортно-логистических промышленных парков, и медицинского парка. Мы стараемся подойти системным кластерным походом, который бы учитывал и научную мысль, и хорошие компетенции», — подытожил губернатор ЕАО.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение о строительстве города Спутник возле Владивостока. По его словам, проект позволить понизить цены на жилье и «усилит агломерацию Владивостока». Накануне с такой инициативой выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.