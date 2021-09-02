Противники президента Венесуэлы Мадуро примут участие в выборах спустя три года бойкота

Спустя три года бойкота оппозиция Венесуэлы решила принять участие в региональных и муниципальных выборах, назначенных на 21 ноября. Несколько настроенных против действующего президента Николаса Мадуро партий пойдут на выборы под флагом «Единой платформы». Почему главные оппоненты нынешней власти несколько лет игнорировали избирательные процессы в республике разбиралась «Политика Сегодня».

Точка кипения

Четыре года назад в Венесуэле должны были состояться очередные президентские выборы, но дату голосования переносили трижды.

В итоге выборы состоялись в конце мая 2018 года, и Мадуро, набрав более 67% голосов, победил. Однако результаты голосования спровоцировали волну протестов со стороны венесуэльской оппозиции, большинства стран Запада и Латинской Америки.

В знак непринятия президентства Мадуро четырнадцать стран отозвали своих послов из Каракаса. Одновременно с этим США ввели против Венесуэлы дополнительные экономические санкции. Тогда еще президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также потребовал провести в республике новые выборы.

После инаугурации Мадуро по стране прошли массовые митинги — как противников, так и сторонников избранного государственного лидера. Спустя полгода после внеочередных выборов лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Оппозиционера признали 19 стран, Европарламент большинством голосов «выбрал» Гуайдо легитимным руководителем государства.

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Бойкот

Так, оппозиционер стал главным сторонником бойкота выборов. Мадуро публично выступал за открытый диалог с Гуайдо, но тот отказывался от переговоров.

Оппоненты Мадуро рассчитывали свергнуть президента при поддержке западных стран, но вмешательство США и ЕС не оказало должного эффекта. Напротив, санкции не смогли пошатнуть позиции Мадуро, а переговоры с оппозицией зашли в тупик.

Региональные выборы 2021

Вероятно, стратегия игнорирования не принесла ожидаемых результатов и противники Мадуро объявили о выдвижении своих кандидатов. Такое решение прозвучало во время переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией в Мехико, где был заключен меморандум о взаимопонимании. В документе подчеркнули, что необходимо гарантировать соблюдение политических прав всех граждан Венесуэлы.

Но даже несмотря на заключенное соглашение, оппозиционные силы заявили, что предстоящие выборы «все равно не будут честными».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Игорь Петрашевич

Мадуро в свою очередь поприветствовал решение своих противников принять участие в избирательном процессе. Президент также отметил, что на «выборном поле» теперь будет присутствовать вся оппозиция.

«Этот политический жест достоин аплодисментов», — заявил Мадуро.

Кроме того, венесуэльский президент рассчитывает привлечь к выборам представителей Евросоюза. В Брюсселе на это ответили готовностью направить в республику миссию, которая оценит возможность присутствия своих наблюдателей.