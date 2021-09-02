Хорохордин анонсировал появление новых аэродромов на Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке раскрыл «Политике Сегодня» планы по развитию инфраструктуры. По его словам, юг региона пока не нуждается в новых аэропортах даже с учетом возросшего туристического спроса.

«Мы выполняем все нормы, которые сейчас есть. Строительство новых аэропортов не нужно. В этом году один рейс до Кош-Агача в день, в следующем году будет два рейса до Кош-Агача. Этого достаточно. Другое дело, что мы будем еще два открывать — на Телецком озере и на Улаган», — сказал Хорохордин.

Что касается здания аэропорта в Горно-Алтайске, то он претендует на статус международного терминала, согласно распоряжению правительства РФ.

«Мы прошли все согласования. — сказал глава региона. — Тот, который сейчас есть, он станет международным. АФК «Система» и «Сбер» построят новый современный терминал. Росаваиация и Минтранс введут новые стоянки — у нас взлетно-посадочая полоса позволяет это сделать».

В целом турпоток в живописный российский край, по словам Хорохордина, растет с «большой прогрессией»:

«Если в 2019 году был 58 тысяч поток авиапассажиров, то к концу того же года мы перешли за сто тысяч, за 2020 год сделали 148 тысяч (несмотря на то, что два месяца мы были закрыты). В этом году мы перешагнем планку в триста тысяч. Направление сейчас супервостребованное. У нас же железной дороги нет и мы не планируем ее проводить, потому что нет все-таки такого грузопотока. Международный аэропорт — это вопрос двух-трех лет».

В этом году ВЭФ проходит на острове Русский на кампусе Дальневосточного федерального университета. Мероприятие стартовало 2 сентября и продлится три дня. Основная тема форума — развитие Дальнего Востока.