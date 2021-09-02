Прекращено уголовное дело о даче взятки главе минздрава Алтая двумя бизнесменами

Суд Алтая закрыл уголовное дело в отношении двух предпринимателей из Барнаула и Новосибирска. Бизнесмены обвинялись в даче взятки главе министерства здравоохранения республики.

Следователи полагали, что в обмен на денежные средства министр совместно со своим помощником обещали помочь коммерсантам заключить госконтракты на поставку оборудования в медицинские учреждения Республики Алтай по национальному проекту «Здоровье». По данным правоохранителей, один из бизнесменов заплатил сотрудникам ведомства 2,7 млн рублей, а второй 240 тыс. рублей и бутылку коньяка.

Однако в суде уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере было прекращено из-за «деятельного раскаяния». Сам глава минздрава региона и его помощник арестованы. Расследование дела о получении взятки продолжатся.