«Работаем по всем направлениям»: глава Бурятии Цыденов рассказал о последствиях паводков

Прямо сейчас в Республике Бурятия подсчитывают ущерб от прошедшего наводнения – большая вода пришла в регион со стороны Монголии по реке Селенга в минувшие выходные. На территории республики введен режим ЧС. Больше всего от паводков пострадали Улан-Удэ и населенные пункты, расположенные вдоль русла Селенги.

Корреспондент «Политики Сегодня» побеседовал с главой республики Алексеем Цыденовым на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) и узнал, что помогло местным властям предотвратить первую волну паводков и какую компенсацию получат местные жители.

— Как оцениваете обстановку в Улан-Удэ? Какие действия предпринимаются для устранения последствий наводнения?

— Сейчас уровень воды далеко не критический. Возможно, те меры, которые мы приняли, позволят не допустить массового затопления домов. Я был везде, где у нас имели место паводки – Джидинский, Иволгинский районы, город Улан-Удэ. Понимаю ситуацию, общался с людьми, плавал по этим затопленным домам.

Превентивные мероприятия мы организовывали заранее. У нас была климатическая модель прогнозирования развития паводковой ситуации. Исходя из нее, мы принимали решение о предварительной отсыпке низменных мест. Мы ее [отсыпку] провели, тем самым предотвратив первую волну паводков. 1800 домов мы защитили.

ТАСС / МЧС России

— Удалось ли подсчитать ущерб от наводнений?

— Пока вода стоит, окончательный ущерб еще не подсчитан. Все меры реагирования у нас приняты. Когда вода сойдет, будем помогать людям сушить дома, будем бесплатно выделять дизельные тепловые пушки. Скоро же холода. Если отсыревшие дома будут стоять в холода, то ничего хорошего из этого не выйдет. До морозов нужно успеть все хорошо просушить.

— Какие конкретные меры поддержки ждать пострадавшим жителям?

— Будем оказывать помощь по компенсации потерянного урожая непосредственно овощами: картошкой, морковкой, капустой. Плюс тем хозяйствам, у которых «уплыли» дрова, поможем дровами.

Сейчас у нас также идет активная помощь со стороны волонтеров. Они собираются для того, чтобы помочь людям физически, ведь на участках много грязи, ила. Нужно помогать перетаскивать имущество, выносить, просушивать. Работаем по всем направлениям.

ТАСС / МЧС России

Денежная помощь будет в любом случае всем. 10 тысяч рублей всем сразу на человека, а дальше уже от 50 до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от объема утерянного имущества. Если утрировать, то потеря дивана, холодильника или телевизора – это 50 тысяч рублей, а если утрата более трех вещей, то уже по 100 тысяч рублей на человека.

Главы поселений совместно с местными жителями займутся актированием [составлением актов утерянного имущества]. Уже на основании этих актов будут приниматься решения о выплатах. Некоторые выплаты у нас уже запущены.