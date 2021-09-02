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Глава ФЗНЦ Шугалей поделится опытом посещения Афганистана после смены власти

Глава ФЗНЦ Шугалей поделится опытом посещения Афганистана после смены власти

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вернулся в Россию из Афганистана. О результатах рабочей поездки социолог расскажет в ходе пресс-конференции.

Брифинг с участием главы ФЗНЦ пройдет в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эфир и его запись будут в открытом доступе, сообщили журналисты Федерального агентства новостей.

На конференцию приглашены журналисты различных изданий. Социолог поделится с участниками брифинга опытом посещения исламской республики после установления контроля движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Во время пребывания в регионе Максим Шугалей пообщался не только с простыми гражданами, но и с представителями радикального объединения. Это позволило провести более полное социологическое исследование и взглянуть на ситуацию с разных сторон.

Местные жители рассказали ученому о переменах, произошедших в их повседневной жизни. Кроме того, они обозначили свои позиции относительно сложившего полномочия президента Афганистана Ашрафа Гани, смены власти и действующего руководства республики.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации