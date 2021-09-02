Директор института в «Станкине» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали в Москве директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева по делу о крупном мошенничестве.

По данным источников, Зусев подозревается в многомиллионном хищении инвестиционных денежных средств. Речь идет об увеличении в два и три раза якобы выполненных работ, нарушении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивных подрядах. В связи с этим, от действий подозреваемого государству может быть нанесен материальный ущерб на сумму около 500 млн рублей.

В отношении директора МГТУ «Станкин» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Постановлением Тверского районного суда Москвы подозреваемый отправлен под домашний арест до 2 октября. Расследование дела продолжается.