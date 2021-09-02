Доклад об итогах расследования авиакатастрофы с Ил-112В будет готов к 17 сентября

Комиссия по расследованию крушения военно-транспортного самолета Ил-112В завершит свою работу к 17 сентября. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга России Олег Бочаров.

Через месяц после трагедии комиссия предоставит отчет об итогах расследования, заявил Бочаров в рамках Восточного экономического форума. Окончательных выводов о причинах крушения Ил-112В на данный момент нет.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В попал в аварию 17 августа во время захода на посадку. Трагедия произошла в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы в подмосковной Кубинке. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Все они погибли.

Ранее СМИ сообщили, что причиной катастрофы Ил-112В мог стать помпаж, разрушение двигателя, попадание его элементов в топливную систему и последующее возгорание. Однако источник Федерального агентства новостей опроверг эту версию.