Зеленский рассказал об атмосфере переговоров с Байденом

Как прошла двусторонняя встреча с президентом США Джо Байденом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

Так, атмосфера переговоров была нормальной, продуктивной, «но не всегда солнечной». По словам Зеленского, со стороны американского коллеги не было предъявлено никаких претензий к его команде и к нему лично. Кроме того, Байден поддержал вступление Украины в НАТО.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в ходе двусторонней встречи глав государств отношения стран вышли на новый уровень. Переговоры прошли дольше, чем было запланировано — два часа вместо одного. Байден и Зеленский не провели совместную пресс-конференцию по итогам мероприятия.