Матыцин исключил возможность полной отмены лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает, что при полной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге в клубах будут выступать только иностранцы.

Голландская компания Hypercube, предлагающая определенные реформы для улучшения качества футбола в России, порекомендовала руководителям Российского футбольного союза полностью снять ограничения на количество игроков из-за границы. Однако министр спорта Олег Матыцин в интервью РИА Новости заявил, что такого не произойдет.

«Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?», — сообщил функционер.

Hypercube также считает, что чемпионат России должен проводиться в два этапа. Клубы РПЛ могут провести гладкий сезон с 26 турами, затем по итогу результатов команды будут разделены на две группы. Первая будет разыгрывать места в еврокубках, вторая — бороться за выживание. Нововведения должны повысить количество топ-матчей между лучшими клубами России.