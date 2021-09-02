«Вектор» планирует выпустить вакцину «ЭпиВакКорона-Н» в оборот в ближайшее время

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» выйдет в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Препарат от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» еще не выпущен в гражданский оборот. Росздравнадзор даст на это разрешение, как только «Вектор» и его индустриальные партнеры наработают серии. Вакцина должна выйти в оборот в ближайшее время, рассказала Непомнящих в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Минздрав России зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н» 26 августа, пишет ТАСС. Вакцина отличается от «ЭпиВакКороны» технологическими особенностями производства, объяснил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.