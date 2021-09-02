Глава Минтруда Котяков анонсировал повышение маткапитала на первого ребенка

Размер материнского капитала в 2022 году превысит сумму в 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тыс. на второго, заявил глава Минтруда Антон Котяков на полях ВЭФ.

Министр пояснил, что в 2022 году маткапитал за первого ребенка составит 503 237 руб., на второго – 665 009 рублей. По словам Котякова, если родители ранее не получали выплату на первенца, то за рождение второго им доплатят на 161 772 рубля больше. Для оформления сертификата на материнский капитал необходимо отправить запрос в Пенсионный фонд, передали в РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) начался 2 сентября и продлится до 4 числа. Мероприятие проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.