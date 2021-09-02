Мутко пропустил первый матч российской сборной под руководством Карпина

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что не смог посмотреть матч Россия — Хорватия, так как в это время находился в самолете.

Матч сборной России против Хорватии, который прошел 1 сентября в Москве на арене спорткомплекса «Лужники», стал дебютным для Валерия Карпина в роли главного тренера национальной команды. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента РФС, а ныне возглавляющий АО «Дом.рф» не смог прокомментировать итоги матча. Он рассказал, что пропустил встречу по личным причинам.

«Я футбол не смотрел, в самолете летел», — сказал он.

Россия занимает второе место в группе H, на первом находится Хорватия. У обеих команд по семь очков. Следующие матчи в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 россиянам предстоит сыграть с Кипром и Мальтой 4 и 7 сентября соответственно.