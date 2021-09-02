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Мутко пропустил первый матч российской сборной под руководством Карпина

Мутко пропустил первый матч российской сборной под руководством Карпина

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что не смог посмотреть матч Россия — Хорватия, так как в это время находился в самолете.

Матч сборной России против Хорватии, который прошел 1 сентября в Москве на арене спорткомплекса «Лужники», стал дебютным для Валерия Карпина в роли главного тренера национальной команды. Встреча закончилась нулевой ничьей.

Виталий Мутко, ранее занимавший пост президента РФС, а ныне возглавляющий АО «Дом.рф» не смог прокомментировать итоги матча. Он рассказал, что пропустил встречу по личным причинам.

«Я футбол не смотрел, в самолете летел», — сказал он.

Россия занимает второе место в группе H, на первом находится Хорватия. У обеих команд по семь очков. Следующие матчи в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 россиянам предстоит сыграть с Кипром и Мальтой 4 и 7 сентября соответственно.