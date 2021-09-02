Зарина Догузова объяснила привлекательность инвестирования в туризм

Инвесторы российского туризма смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она выступила на Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Туризм: новая эра гостеприимства», передает корреспондент «Политики Сегодня». Субсидирование процентной ставки поможет государству привлечь до 285 млрд денег частных инвесторов.

«Именно только по процентной ставке. Это та потребность бизнеса на процентную ставку, на которую, заложено около 19 млрд рублей в проекте до 2024 года», — отметила Догузова.

Замглавы Минцифры Максим Паршин недавно на форуме заявил о скором старте новой программы по поддержке малого бизнеса в России. Предприниматели с октября 2021 года смогут получать скидки на цифровые услуги. На эти цели в этом году выделен 1 миллиард рублей, в 2022 году государство намерено предоставить уже 2 миллиарда рублей.