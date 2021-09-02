«Вакцинные» туры для иностранцев могут запустить в России до конца года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

Это предложение было озвучено Догузовой во время сессии «Туризм: новая эра гостеприимства». Глава Ростуризма подробно рассказала о программе путешествия в условиях пандемии коронавируса для иностранных туристов.

«Мы рассчитываем запустить «вакцинные» туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска «вакцинных» туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — передает корреспондент «Политики Сегодня» слова Догузовой.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туризму. Многим пришлось отменить свои путешествия, но, когда ситуация стабилизировалась, россияне вновь стали приобретать туры. В России до конца лета этого года действовали туристические кешбэки.