Итальянский дипломат Стараче станет новым послом страны в России

Действующий посол Италии в Японии Джорджио Стараче, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что в скором времени возглавит димписсию республики в Москве.

Дипломат полон решимости продолжать дело своего коллеги Паскуале Терраччано, который на данный момент является послом Италии в России. О своих намерениях он рассказал в ходе бизнес-диалога «Россия-Италия» на просторах ВЭФ.

«Совсем скоро у меня будет новая миссия - я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — сообщил Стараче.

Он добавил, что намерен продолжать продвижение итальянского бизнеса на большом российском рынке и укреплять двусторонние отношения с Россией. Терраччано является послом Италии в Москве с 2018 года. В разные годы он работал в Бразилии и Брюсселе, занимал пост посла Италии в Испании и Англии.