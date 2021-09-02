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Турецкое СМИ раскритиковало Байдена на посту президента США

Турецкое СМИ раскритиковало Байдена на посту президента США

Президент США Джо Байден заработал репутацию самого некомпетентного лидера в истории Соединенных Штатов. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Авторы материала уверены, что глава американского государства является ярким примером нестабильного лидера, из-за которого мир не увидит спокойствия. За свой недолгий срок правления он успел растерять свой рейтинг ошибками во внутренней политике, а также поражением в Афганистане, пишут «Народные Новости» со ссылкой на «ИноСМИ».

«Я не знаю, когда мир избавится сначала от Байдена, а затем от американского империализма. Однако, пока они существуют, ни в нашем регионе, ни в мире не будет спокойствия», — пишет Sabah.

Байден занимает высший пост сверхдержавы. Он принимает решение о начале и окончании военных действий. В конце концов, в его руках ядерный чемоданчик. Журналисты издания сомневаются, что человек, засыпающий на пресс-конференциях и неспособный связать двух слов без подсказок, способен управлять страной такого масштаба.