Попова рассказала, как правильно сочетать прививки от гриппа и коронавируса

В России официально началась прививочная кампания против гриппа. Символический старт на Восточном экономическом форуме дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент «Политики Сегодня».

По ее словам, ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями в России пока стабильная. Но уже регистрируют тип вируса AH1N1, поэтому специалисты опасаются новых эпидемий грядущей зимой. На фоне коронавируса, грипп приобретает еще большую угрозу, сказала Попова.

«Мы видим дополнительные риски наступающего сезона. С чем они связаны? Во-первых, зима 2021 года позволила нам (и это хорошо) не встречаться с вирусами гриппа, поэтому иммунная прослойка, которая образуется при перенесенном заболевании, отсутствует. Во-вторых, люди, переболевшие коронавирусом, имеют сниженный иммунитет», — отметила глава Роспотребнадзора.

Интервал между прививками против Covid-19 и гриппа должен составлять минимум один месяц.

«Если вы прививаетесь от коронавируса двухкомпанентной вакциной, то нужно завершить иммунизацию, подождать месяц и привиться от гриппа. Тот же срок — после однокомпанентной вакцины и если вы сначала делаете прививку от гриппа», — уточнила Попова.

Она напомнила, что ежегодно в мире болеют гриппом около миллиарда человек. Из них пять миллионов получают тяжелые последствия, а в 500 тысячах случаев болезнь заканчивается летально.

В России от гриппа прививают с 1996 года. За это время заболеваемость снизилась в 200 раз, констатировала главный санитарный врач РФ.

/ Владимир Ягудаев

Вакцинироваться от гриппа возможно и на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке — в одном из залов ДФУ открыт прививочный кабинет. По словам Анны Поповой, в рамках ВЭФ обычно прививаются несколько десятков участников.