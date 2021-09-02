Глава Минтруда анонсировал изменения в ТК для удаленных работников

Новые поправки, регулирующие отношения работодателя и удаленных сотрудников, будут внесены в Трудовой кодекс РФ. Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Соответствующее мнение глава министерства выразил на Восточном экономическом форуме. Котяков отметил, что как раз десятая статья ТК РФ в большинстве своем регламентирует деятельность «удаленщиков». По словам главы Минтруда, до конца 2021 года в эти нормативные акты внесут «новые разделы и новые документы», которые будут регулировать этот вид трудовых отношений, передает корреспондент «Политики сегодня».

На полях Восточного экономического форума выступала также и заместитель председателя Госдумы VII созыва Ирина Яровая. Депутат высказывала мнение, что главы российских субъектов ответственны за счастье граждан, проживающих в регионах. По ее словам, именно от местных властей зависит, каким будет будущее и возможности россиян.