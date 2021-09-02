Котяков объяснил удаленщикам принцип выстраивания отношений с работодателями

Удаленным сотрудникам необходимо выстраивать отношения с работодателями при помощи локальных договоров. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил корреспондент «Политики Сегодня». В договоре в индивидуальном порядке обговариваются режим и часы работы, а также условия обеспечения сотрудника производственными средствами.

«Чаще всего, это компьютер, как мы все с вами понимаем. В принципе, эта сфера, в общем, глобальном смысле, регламентирована. А какие-то особенности оговариваются непосредственно сторонами договора», — объяснил Котяков.

Он недавно прокомментировал идею создания нового города между Владивостоком и Артемом. Министр заверил, что доверяет этот вопрос команде профессионалов, поэтому не будет его оценивать.