Котяков выразил доверие властям Дальнего Востока в вопросе создания нового города

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков не взялся оценивать идею создания нового города между Владивостоком и Артемом. Свое мнение он высказал на Восточном экономическом форуме.

Инициативу возвести новый город Спутник озвучил министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Корреспондент «Политики Сегодня» задал вопрос Котякову о целесообразности данного предложения. По словам министра, он полностью доверяет в этом вопросе профильному министерству.

«Я не возьмусь комментировать работу своих коллег, у нас квалифицированная команда. Поэтому считаю: те решения, которые на сегодняшний день предлагают коллеги, по всей вероятности, имеют место быть», — ответил Котяков.

Форум проходит на острове Русский во Владивостоке. Мероприятие будет длиться со 2 по 4 сентября и пройдет с смешанном формате. Эксперты уверены, что событие станет одним из важных в политической и экономической жизни страны.