Новая программа поддержки малого бизнеса стартует в октябре

Малый бизнес сможет получить цифровые услуги в два раза дешевле с октября этого года. Об этом стало известно в рамках Восточного экономического форума.

Замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе мероприятия объявил о старте новой программы поддержки малых предпринимателей — скидки в 50% на облачные хранения отечественных производителей. В этом году на программу выделен миллиард рублей, в 2022-м — уже 2 миллиарда, передает корреспондент «ПС».

«Мы совместно с «Опорой России» на следующей неделе начнем набор площадок на субсидирование 50 процентов стоимости внедрения отечественных продуктов, — сказал Паршин. — Будем заключать соглашения с провайдерами облачного решения. А они уже будут предоставлять услугу в два раза дешевле».

По словам Паршина, пока в списке — наиболее востребованные 160 продуктов за исключением бухгалтерии и онлайн-касс.

«Упор будет на продуктах нишевых: для гостиниц, ресторанов, салонов красоты, автосервисов. Сколько их попадет под льготы — вопрос конкурсного отбора», — заметил Паршин.

В этом году планируют выдать до двухсот тысяч лицензий. Льготные цифровые услуги начнут предоставлять уже в октябре.