Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Яровая заявила о прямой ответственности региональных властей за счастье россиян

/ Обновлено: 02 сентября 2021 04:39
Яровая заявила о прямой ответственности региональных властей за счастье россиян

Региональные власти несут полную ответственность за счастливое будущее граждан России. Соответствующее заявление сделала зампред ГД VII созыва Ирина Яровая.

Депутат сообщила об этом на сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» на полях Восточного экономического форума. По словам Яровой, власти конкретных субъектов РФ несут полную ответственность за будущее своих жителей. Именно действия глав регионов определяют выбор и возможности россиян.

«Какую они [местные власти] берут ответственность за то, что государственная политика на региональном уровне имела неформальную сущность», — привел слова Яровой корреспондент «Политики сегодня».

В России с 17 по 19 сентября состоятся выборы. Кандидатами на депутатское место в Государственной думе VIII созыва станут представители ЛДПР, КПРФ, партий «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия роста», «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».