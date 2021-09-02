Почти половина выпускников российских вузов работает не по специальности

Работу по специальности после окончания вуза по тем или иным причинам не могут найти 47% выпускников. Такую статистику озвучила зампред Госдумы VII созыва Ирина Яровая.

Ежегодно государство повышает количество бюджетных мест в учебных заведениях, делая получение образования доступным для большего количества граждан. Однако, как показывает практика, почти половина российских выпускников не продолжает работать по специальности после получения диплома, отметила Яровая в ходе выступления на сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» на полях ВЭФ.

«Государство вкладывает деньги в человека. Для того, чтобы человек получил качественное образование, мог быть счастливым, мог себя реализовать. Так вот 47% не работают по специальности. Мы должны решать эту проблему», — цитирует ее корреспондент «Политики сегодня».

С 17 по 19 сентября на территории России пройдут выборы. В качестве кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы члены 14 партий. Среди них ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».