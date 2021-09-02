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Минтруд России анонсировал открытие Центров компетенции по всей стране

Минтруд России анонсировал открытие Центров компетенции по всей стране

Первый Центр компетенции появится на базе РАНХиГС в Москве. В будущем такие центры будут открыты по всей России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства выступил на сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда», которая проходит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). В ходе своего выступления Котяков заявил о возобновлении программы по развитию Центров компетенции. В реализации программы задействованы Минобрнауки России и ведущие вузы страны, передает корреспондент «Политики сегодня».

«Основной центр компетенции предопределяет тестирование гражданина с точки зрения навыков коммуникативных, управленческих, самореализации, возможности вести за собой коллектив, лидерские качества», — отметил глава ведомства.

ВЭФ проходит с 2 по 4 сентября на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатором форума в этом году выступает Фонд Росконгресс.