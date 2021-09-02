Власти Владивостока планируют сдавать местные пляжи в аренду

Власти Владивостока планируют сдавать местные пляжи в долгосрочную аренду частному бизнесу.

Соответствующее заявление сделал мэр приморской столицы Константин Шестаков в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Не секрет, что Владивосток является местом пляжного отдыха для дальневосточников. Но оборудованных пляжных территорий у нас нет. Тем более не приходится говорить о соответствии критериям голубого флага (международной награды, ежегодно вручаемой с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания-прим.ред.). Конечно, сохраним муниципальные территории, но готовы передать некоторые пляжи в аренду на долгий срок бизнесу», — сказал Шестаков.

При этом глава Владивостока подчеркнул, что предприниматели должны будут создать комфортные, современные условия для пляжного отдыха, а не просто «поставить зонтик».

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, который выступит на пленарном заседании.