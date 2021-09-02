Бизнесмены в рамках ВЭФ смогут пожаловаться в Генпрокуратуру на нарушение прав

На Восточном экономическом форуме предприниматели смогут напрямую обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. На площадке ВЭФ работает стенд надзорного органа.

«По указанию генпрокурора Игоря Краснова прокуроры ориентированы на гласность и прямой диалог с бизнес-сообществом, — рассказала «ПС» представитель прокуратуры Приморского края Виктория Орлашена. — Любой предприниматель может обратиться к нам на стенд за зашитой своих прав».

Павильон Генпрокуратуры на форуме работает с 2019 года и, как утверждают представители, пользуется спросом. До 10 часов утра в первый день ВЭФ уже обратилось несколько человек. Стенд прокураторы на ПМЭФ-2021 стал одним из самых популярных у гостей.

Ранее сообщалось, что генпрокурор РФ Игорь Краснов 1 сентября открыл во Владивостоке филиал Университета прокуратуры РФ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме 3 сентября.