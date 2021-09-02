Новый терминал аэропорта Елизарово начнет работу в 2025 году

Введение в эксплуатацию нового терминала аэропорта Елизарово в Петропавловске-Камчатском произойдет позже намеченных ранее сроков.

Информация об этом была обнародована на Восточном экономическом форуме, который стартовал во Владивостоке 2 сентября. Компания-застройщик Crocus Group ранее заявляла, что все работы будут закончены к 2023 году.

В проекте предусмотрено строительство здания аэровокзала, административного помещения и здания государственных органов контроля. Всего в работах будет задействовано не менее 800 человек, сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов.

Компания намерена направить средства для возведения модульного штаба строительства и закупку необходимого оборудования. На новом предприятии будет создано 143 новых рабочих места.

Помимо строительства нового терминала, компания Crocus Group хочет достроить Камчатскую краевую больницу. В планах завершить работы до конца 2023 года.