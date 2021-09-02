Трутнев: ситуация с поступлением инвестиций на Дальний Восток может измениться

Объем инвестиций в Дальний Восток превышает среднероссийский показатель. Такие данные прозвучали на полях Восточного экономического форума.

Мероприятие проходит на острове Русский во Владивостоке. Участники сессий, которые проходят в первый день, обсудят темы развития Арктики, отношения России с Монголией и сотрудничество со странами АСЕАН.

В рамках сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» выступил полпред президента в регионе Юрий Трутнев. По его словам, на данный момент объем инвестиций превышают норму на 39%. В 2020 году наблюдался небольшой спад, однако ситуацию можно изменить в ближайшие месяцы, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Форум должен стать одним из важных событий этого года в политической и экономической жизни страны. Он будет длиться со 2 по 4 сентября. Мероприятие проходит в смешанном формате.