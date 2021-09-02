Зеленский и Байден во время встречи много раз использовали слово «Крым»

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров в Белом доме обсудили вопрос Крыма. Об этом глава Украины заявил журналистам.

Участники саммита довольно часто использовали слово «Крым» в ходе общения. Они обсуждали вопрос полуострова с разных ракурсов.

«Много раз звучало слово «Крым», начиная с комплиментарных вещей насчет «Крымской платформы» (новая международная площадка, первая встреча прошла в Киеве 23 августа. — Прим. ред.), о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу», — отметил Зеленский.

Он также охарактеризовал встречу с Байденом как «нормальный мужской разговор». Несмотря на то, что атмосфера была не всегда солнечной, переговоры оказались продуктивными. Представители двух стран общались на протяжении двух часов, а не часа, как было запланировано изначально.