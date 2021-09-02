Украина и США продолжат препятствовать «Северному потоку — 2»

Киев и Вашингтон рассматривают «Северный поток — 2» как угрозу энергетической безопасности Европы, говорится в совместном заявлении Украины и США о стратегическом партнерстве.

Страны продолжат выступать против российско-немецкого газопровода. Текст соответствующего заявления опубликовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Вашингтоне с рабочим визитом. Глава государства встретился с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорится в заявлении.

США и ряд европейских стран пытаются помешать реализации «СП-2», несмотря на это трубопровод практически завершен и скоро начнет свою работу. Россия неоднократно заявляла, что проект выгоден не только для Москвы, но и для всего Евросоюза.