Неравнодушные жители ЦАР вышли к зданию французского посольства с требованием наказать концерн Castel. Компанию обвиняют в финансировании радикалов.

Концерн Castel, третий в мире производитель вин и пива в Африке, уличили в финансировании боевиков из «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC). Местные жители объявили компании бойкот и отказываются употреблять ее продукцию, пока всех виновных не накажут, передает Федеральное агентство новостей.

«Пить MOCAF — непатриотично, это значит поддерживать преступников и боевиков, которые грабят и убивают центральноафриканцев», — заявляли местные жители.

Демонстрация народа стала ответом на политику Франции, компании которой ввергли страну в кризис и платили радикалам. Те, кто не смог прийти на акцию, поддерживали митингующих в Сети. Журналисты, аналитики осуждают неоколониалистов.

Представители неправительственной организации The Sentry опубликовали доклад в конце августа. В нем рассказали о производителе винной продукции, который входит в концерн Castel. Согласно информации, в 2014 году представители компании заключили «соглашение о безопасности» с радикалами и создали сложную систему финансирования. Но у кровавого бизнеса начались проблемы, как только армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, сократила численный состав группировки UPC.