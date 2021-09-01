Первый матч сборной России во главе с Карпиным закончился ничьей

Матч сборных России и Хорватии завершился с ничейным счетом. Встреча четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022 прошла на стадионе «Лужники».

Это была первая игра российских футболистов после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера. Сборная сыграла против лидера группы — Хорватии, не пропустив ни одного гола. По словам спортивных экспертов, этот результат можно назвать достойным.

После четырех туров в команде России семь очков. Тренер национальной сборной после назначения говорил, что будет счастлив, если команда достигнет такого результата.

Карпин стал во главе команды в июле этого года, сменив в должности Станислава Черчесова. Последний возглавлял сборную с 2016 года и лишился места после неудачи на Евро-2020.