Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей вернулся из Афганистана, где проводил исследование. Он рассказал об обстановке в стране и местных жителях.

Социолог оказался в Кабуле в момент теракта в аэропорту. Его тогда контролировали военнослужащие США. На протяжении нескольких дней президент ФЗНЦ проводил опросы, встречался с жителями и представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Ему удалось составить картину происходящего в республике на фоне вывода войск НАТО.

«В Афганистане сейчас непросто. Однако эта ситуация сложилась не в последний месяц. 20 лет все шло по наклонной. Население только беднело. При этом чиновники богатели», — цитирует слова Шугалея Федеральное агентство новостей.

США демонстрировали красивую картинку Западу, но реальность была другой. По словам Шугалея, в стране царили анархия, беззаконие. Местные возлагают надежды на талибов. Жители называют экс-президента Афганистана Ашрафе Гани ставленником США, который похитил богатства республики, добавил социолог. У президента ФЗНЦ скопилось много материала о поездке, который нужно проанализировать.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации