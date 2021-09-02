Абзалов по пунктам разоблачил слова Зеленского о «грязном российском газе»

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что добываемый в России газ является «самым грязным в мире», как никогда далеки от правды, так как в первую очередь подобные характеристики к голубому топливу не применимы в принципе.

Об этом, комментируя заявление украинского президента, сделанное во время визита в США, заявил российский политолог и экономист Дмитрий Абзалов.

По его словам, Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», из-за того, что при его добыче происходит выброс метана. Однако Зеленский не задается вопросом, почему Европа, в которую так стремится Украина, запрещает такой метод добычи газа как гидроразрыв пласта, который используется в США, подчеркнул Абзалов.

Во-первых, природный газ в принципе не может быть «чистым или грязным», отметил эксперт. А во-вторых, если сравнивать методы добычи топлива, то самый вредный из них применяется как раз в Соединенных Штатах Америки.

«Добыча сланцевого газа, которая в основном в США и производится, ведётся методом фрекинга. То есть происходит гидроразрыв», — приводит слова политолога информагентство Nation News.

Американские производители газа закачивают в землю различные химикаты, провоцирующие разрыв пласта, в ходе которого и высвобождает сланцевый газ. Но подобный метод добычи газа ведет к загрязнению грунтовых вод, поэтому он очень вреден и в Европе запрещен на законодательном уровне.

«Если Европа, в которую так стремится Украина, запрещает гидроразрыв, то где газ хуже?» - задал экономист неудобный вопрос.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высмеял слова Зеленского о «самом грязном российском газе», отметив, что такие заявления делаются «не от большого ума». По мнению Лаврова. Украинский президент во время своего визита в Вашингтон предпринял попытку искусственно нарастить русофобскую антироссийскую риторику, пытаясь продлить возможность пользоваться той поддержкой, которую ранее Запад оказывал Киеву.