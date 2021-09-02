Украина, отказавшись от сотрудничества и кооперации с Россией сама лишила себя возможности выжить в сложившихся экономических реалиях.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Radio VERA TV высказал российский политолог, эксперт-экономист Михаил Хазин, который отметил, что речь идет не только о сознательном разрыве Киевом связей с РФ после 2014 года, но и о выходе республики из состава Советского Союза.

Единственное, что мог сделать Киев после распада СССР, чтобы выжить, вписавшись в мировую экономику, это сохранить сотрудничество с Москвой, а отказ от этого просто «хоронит» Украину в экономическом плане.

«Если говорить коротко, о покойниках или хорошо, или ничего. Экономически эта страна – не жилец. Ее выкинули из жизни за 25 лет. Все, для нее нет места, — подчеркнул эксперт. — В системе разделения труда у нее было место – конечно, связанное в основном с кооперацией с Россией, но оно было».

Украина к моменту выхода из Советского Союза представляла собой одну из самых развитых в экономическом плане республик. Ее ВВП (валовой внутренний продукт) был сравним с экономиками наиболее развитых европейских государств. Но Украина не смогла воспользоваться этим преимуществом и за три десятилетия независимости лишилась того промышленного потенциала, который достался ей в наследство от СССР. В итоге к настоящему времени Украина является беднейшим государством Европы, которое живет в долг.

«Я все время объясняю: ВВП Украины в конце 1991 года был равен ВВП Германии, — напомнил Хазин. — А сегодня, когда мировой экономический кризис и существующие мощности полностью удовлетворяют падающий спрос, новые производители не нужны. Точка. Что вы будете делать? Не знаю», – признался Хазин, обращаясь к властям Украины.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

В заключение эксперт напомнил, что Россия, несмотря декларируемый властями Украины после 2014 года разрыв отношений с Москвой, остается для этой страны ключевым торговым партнером, так как ставка Киева на европейский рынок не оправдалась. Евросоюз жестко ограничил украинских экспортеров квотами, а в экономику Украины западные компании не инвестируют, опасаясь ее ненадежности. Таким образом Украина по-прежнему во-многом взаимодействует с РФ, корректируя реальную картину видимостью реэкспорта, например, покупая российский газ у европейских посредников с переплатой, отбирая при этом топливо из российского транзита в Европу.