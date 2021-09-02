Сатановский: Зеленский выкатил Байдену счет на сотни миллиардов долларов

Пока не понятно, чем руководствовался украинский президент Владимир Зеленский, предложивший США вложить в его страну 277 миллиардов долларов – надеждой положить в карман какую-то часть этих денег или просто жадностью и глупостью.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает российский политолог Евгений Сатановский, комментируя итоги долгожданной для Киева встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

По словам эксперта, Зеленский наглядно продемонстрировал американскому руководству, во что превратилась Украина за 30 лет, прошедшие с момента распада СССР, и что собой представляет он сам и все украинское руководство.

Помимо того, что украинский президент, приехав в столицу США получил возможность совершить пробежку по утреннему Вашингтону, пожить в дорогом отеле за счет государства и встретиться с главой Белого дома и другими официальными лицами, Зеленский, сообщает Сатановский, выкатил Байдену «скромный счет» на 277 миллиардов долларов, предложив вложить их в 80 проектов, призванные превратить Украину в современное государство с развитой экономикой и «зеленой» энергетикой.

«Ура. Занавес. Литавры. Финальный аккорд. Плачут первые скрипки в оркестре и зрители в ложах, партере, бельэтаже и на галерке. Одинокий свист доносится из-за кулис. Какие миллиарды? И, тем более, сотни миллиардов? Зачем и под что?! Какие проекты? Вообще, какие могут быть проекты на такие суммы?», — с иронией комментирует происходящее Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

С Америкой о таких деньгах, по его словам, могли бы говорить разве что Саудовская Аравия или Катар, при чем не с нее требовать, а ей предлагать. Еще Китай может реализовывать проекты подобных масштабов и подобной стоимости, но делая это в своих интересах и на свои деньги. Всем остальным странам в этом плане остается только «курить в сторонке».

«Надо же, все-таки, свою жадность и глупость как-то укрощать, будь ты хоть сто раз украинским президентом. Нельзя так с пожилым и тяжело больным человеком, которым является президент Америки, себя вести. А вдруг бы он такого удара не пережил? Хватил бы его "кондратий"…», — предупреждает политолог.

Хотя Байден, по его словам, несмотря на возраст, является опытным политиком и предложения Зеленского не грозят ему ничем, кроме, может быть, сильного удивления, которое заставило бы его очнуться от дремоты, чтобы посмотреть на такого шустрого гостя. Потому что Байден, уверен Сатановский, с кем бы его ни сводила жизнь до сих пор, еще не принимал таких гостей, как Зеленский, у кого бы настолько зашкаливали аппетиты, наглость и глупость.

«Ну, наверное, Зеленский решил, что раз Штаты из Афганистана окончательно ушли и из Ирака вот-вот уйдут, им теперь главное — найти, куда еще можно деньги вбухать. Ну, Украину он им и предложил. А шо такого? Всего-то 10% от того, что они в Ближний Восток за последние 20 лет втюхали. Что им, жалко? Главное — вовремя подсуетиться и первым успеть к раздаче материальных благ. Других же проблем у Байдена сейчас нет», — предположил политолог.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Вот Зеленский и решил воспользоваться народной мудростью, согласно которой, наглость – второе счастье. И если бы американцы после майдана 2014 года не включили Украину в зону своих интересов, сейчас Киев требовал бы чего-то подобного от России, при чем в космических масштабах, уверен Сатановский.

При этом эксперт предположил, что Зеленскому, возможно, хватило бы и сотой доли того, что он сейчас озвучил на встрече с Байденом.

«Главное, чтоб в карман пошло. Может, он на это и рассчитывает? Дадут малую толику, лишь бы отвязался, а ему и хватит. Стратег!», — комментирует эксперт.

А учитывая поступившее от украинских политиков предложение переименовать Украину в Русь-Украину, можно предположить, что Зеленский намекнул американскому президенту на то, что Киев может устремиться к тому, чтобы опять оказаться в составе одного государства с Москвой и Петербургом, отмечает Сатановский в заключение.

И Зеленский, по его словам, почему-то уверен, что, если Байден не раскошелится, он сможет предложить свою страну кому-то еще, как будто из желающих потратить на Украину огромные деньги стоит целая очередь.