Подготовка встречи Путина и Зеленского ведется на высоком уровне

Встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского готовится на высоком уровне. Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Любченко.

Страна, в которой может состояться саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского, не уточняется. Первый вице-премьер Украины сделал отрицательный жест, когда предположение о возможном месте проведения встречи затронуло Москву, пишет РИА Новости.

Остался нерешенным вопрос о сроках проведения переговоров. Алексей Любченко предложил возможным местом проведения полуостров Крым. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров указывал на готовность Зеленского к контактам с Путиным в любое время.

Владимир Путин отметил, что ему не о чем разговаривать с президентом Украины, так как он «отдал свою страну под полное внешнее управление». Но глава России не отказывается от встреч, нужно понять, о чем они будут вести диалог.