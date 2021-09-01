Экс-глава МИД Украины озвучил основную интригу поездки Зеленского в США

Главная интрига визита лидера Украины Владимира Зеленского в США заключается во встрече с глазу на глаз с президентом Джо Байденом. Об этом рассказал экс-глава МИД Павел Климкин.

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с рабочим визитом. В среду у него запланирована встреча с Байденом. Основными темами переговоров президентов Украины и США могут стать обстановка на Востоке страны, газопровод «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность.

«Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, тем лучше, на самом деле», — отметил Климкин в эфире канала «Украина-24».

Согласно мнению экс-главы МИД Украины, для президентов главным станет их знакомство, а Байден захочет понять, есть ли у Зеленского стратегия и политическая воля ее выполнить. Глава страны не вернется домой «с пустыми руками» из США, заключил Климкин.