Кедми рассказал об истоках польского антисемитизма

Факторы, которыми Польша отличается от всех остальных народов мира – это ненависть ко всем остальным народам, а также самый большой, подлый и грязный антисемитизм.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» высказал военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, поляков от остальных народов мира отличает ненависть ко всем другим народам.

«Поляки ненавидят всех. Ненавидят немцев, презирают литовцев, украинцы и белорусы для них быдло, ненавидят русских, — перечислил политолог. — Это польская национальная традиция. К какому народу они относятся нормально?».

Также Кедми указал на то, что Польша отличается от остальных стран тем, что является единственным расово чистым государством в Европе.

Польский антисемитизм, по словам эксперта, уступает только украинскому антисемитизму – более дикому. А польский антисемитизм, является более «европейским», но это самый подлый, грязный и большой антисемитизм, подчеркнул Кедми.

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При этом гость телепередачи напомнил слова бывшего израильского премьер-министра Ицхака Шамира, с которым он был знаком, о том, что поляки впитывают антисемитизм с материнским молоком.

«Он сказал это, потому что в том местечке, где он родился, его родителей убили соседи-поляки, без всяких немцев, несмотря на то, что они вместе жили», — рассказал Кедми.

Поэтому, по словам политолога, в Израиль, где четко различают, что является сатирой и юмором, а что – чистым антисемитизмом, никогда не сможет въехать ни один антисемит. И точно так же необходимо относиться к русофобии, заключил Кедми.