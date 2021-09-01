Тысячи людей возложили цветы к памятнику жертв теракта в Беслане

Россияне принесли тысячи цветов к бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта, который произошел в 2004 году.

Поминальные мероприятия состоялись утром во дворе учебного заведения. Ровно в 9:15 присутствующие услышали школьный звонок, именно в это время террористы атаковали школу 17 лет назад.

Боевики заминировали здание учебного учреждения и взяли в заложники 1100 человек. Террористы удерживали людей три дня без еды и воды. Погибли 333 человека, включая 186 детей. Сегодня, 1 сентября, началась вахта памяти. Неравнодушные люди с разных уголков земли приезжают возложить цветы у мемориала.

Среди них — бывшие заложники и их родственники. Жительница Беслана Раиса Хуадонова рассказал в интервью «Народным Новостям», что потеряла дочь в тот страшный день. По ее словам, она предчувствовал беду и попросила девочку не идти в школу, однако она не послушалась. Женщина в это время находилась в больнице на лечении и не знала о смерти ребенка. Родственники скрывали до последнего, что ее дочь погибла вместе с другими детьми.