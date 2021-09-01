Гильерме займет место в воротах сборной России в матче с Хорватией

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме попал в стартовый состав сборной России по футболу на предстоящий матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

Тренерские штабы сборных России и Хорватии определили составы национальных команд на матч четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый состав сборной России на матч выглядит следующим образом: Гильерме, Джикия, Фернандес, Караваев, Дивеев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, а также Кузяев.

Матч Россия — Хорватия в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. После трех туров национальные команды набрали по шесть очков. Сборная Хорватии обгоняет Россию по дополнительным показателям и занимает первое место в турнирной таблице группы H. Команда Валерия Карпина располагается на второй строчке.