Amnesty International осудила стратегии поддержания правопорядка во Франции

Международная неправительственная организация Amnesty International ответила Фонду борьбы с репрессиями (ФБР) на запрос по делу об убийстве француза Реми Фресса полицейскими.

Гражданин Франции был убит сотрудниками полиции светошумовой гранатой во время участия в протестной акции в 2014 году. Российский ФБР направил запрос для разъяснений по данному делу в Amnesty International.

Накануне правозащитная группа ФБР получила ответ от представительницы организации Селен Бри. Женщина отметила, что Amnesty International выступает против использования гранат того типа, которым был убит Фресс, а также против некоторых способов поддержания правопорядка и дискриминации со стороны французской полиции.

Кроме того, по заявлению Бри, организация регулярно осуждает трудности в обеспечении правосудия для жертв полицейского насилия и произвола во Франции.

«В целом мы неоднократно осуждали стратегии поддержания порядка во Франции, которые не соответствуют международному праву в области прав человека, и мы работали над определенными случаями жертв полицейского насилия вместе с их семьями», — подчеркнула ответственная за связи с членами организации и донорами.

Селен Бри добавила, что члены Amnesty International ранее обратились в Государственный Совет по поводу проблемы расового профилирования.